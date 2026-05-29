Dos personas en estado delicado tras ataque armado en zona 12

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Una mujer y un hombre fueron atacados por desconocidos que habrían huido con rumbo desconocido.

Un incidente armado se registró la tarde de este viernes 29 de mayo, en la 11 avenida y 14 calle de la colonia La Reformita, en la zona 12 de la ciudad capital.

Dos personas resultaron heridas luego de que se escucharan detonaciones de arma de fuego en el lugar, por lo que se dio aviso a los Bomberos Municipales.

Socorristas le brindaron atención prehospitalaria a las víctimas quienes sufrieron heridas de bala en diferentes partes del cuerpo.

Dos personas han quedado en estado delicado tras sufrir un ataque armado esta tarde. (Foto: Bomberos Municipales)

Posteriormente, fueron trasladadas en estado delicado a la emergencia del Hospital Roosevelt, en donde fueron identificadas como: Patricia Choi, de 50 años, y Freddy Amaya, de 39.

De momento se desconoce el motivo de este hecho de violencia que alarmó a vecinos del sector debido a los múltiples disparos, por lo que las autoridades correspondientes han quedado a cargo de las diligencias de ley.