¡BAC alcanza los 4 millones de clientes digitales activos en Centro América!

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BAC anunció que alcanzó los 4 millones de clientes digitales activos y lograr esta meta, ha representado casi el 70% de la base total de clientes de BAC en Centro América, que actualmente asciende a 6 millones.

BAC recoge de forma permanente la opinión de sus clientes a través de encuestas integradas en sus canales digitales, lo que le permite priorizar mejoras y desarrollar soluciones alineadas a necesidades reales.

Esta cercanía con los usuarios impulsa la evolución constante de la Banca en Línea como de la Banca Móvil, y sienta las bases para seguir innovando con una mirada clara hacia el futuro.

Actualmente, el 95% de las transacciones del banco se realizan por canales digitales evidenciando un cambio estructural en la forma en que las personas se relacionan con los servicios financieros y el alto esfuerzo en la digitalización a la que BAC ha apostado.

A través de una estrategia basada en modelos de riesgo en tiempo real, autenticación robusta, tecnologías biométricas, principios de privacidad y protección de datos, el banco resguarda la información de sus clientes.

“ Esa confianza nos compromete a seguir evolucionando una experiencia digital simple, segura y cercana, que acompañe a nuestros clientes ” Rodolfo Tabash , presidente y CEO de BAC.

Como resultado de este enfoque, BAC incorporó nuevos servicios y funcionalidades digitales, entre los que destacan las transferencias internacionales y un mayor detalle en la información de las tarjetas de crédito, desarrolladas a partir del feedback de los clientes.