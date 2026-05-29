Luis Enrique previo a la final: "Hemos tenido tiempo de analizar al rival"

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El entrenador español del PSG, Luis Enrique, afirmó que tanto su equipo como el Arsenal, su rival en la final de la Champions League, representan "dos ideas que se parecen, pero con esquemas diferentes".

Aunque el PSG es el equipo más goleador de la competición con 44 goles, y los Gunners de Mikel Arteta son el menos goleado (seis goles en 14 partidos) Luis Enrique encontró más similitudes que diferencias entre el campeón de la Ligue 1 y el de la Premier League.

2 Champions ha ganado Luis Enrique como DT: con el Barcelona (2014-2015) y PSG (2024-2025) UEFA

"Diría que más que dos ideas diferentes, son dos ideas que se parecen pero con esquemas diferentes, porque ellos son un equipo que también marca goles, y nosotros somos un equipo que también defiende bien, pero lo hacemos por caminos diferentes", declaró el asturiano en conferencia de prensa en el Puskas Arena de Budapest.

"Hemos tenido tiempo de analizar al rival, lo conocemos bien, hemos jugado contra ellos las dos últimas temporadas, siempre hay detalles que mejorar, pero es importante saber gestionar una final, uno nunca sabe cuándo va a volver a una final", declaró "Lucho", que podría conquistar su tercera Champions League y la segunda consecutiva al frente del banquillo del PSG.

La clave

"Buscamos mantener la concentración en lo importante, no tanto escribir la historia, seguir siendo uno de los mejores equipos del mundo y de Europa".

Luis Enrique, técnico del PSG, durante el entrenamiento de este viernes. (Foto: AFP)

Luis Enrique opinó que su equipo sería un justo campeón "porque no ha habido equipo con peor calendario, eso nos ha permitido crecer, espero que mañana sea una fiesta del futbol y que pueda ganar el equipo que juegue mejor a futbol".

Ganar por primera vez la Liga de Campeones, como podría ser el caso para el Arsenal, puede ser algo "potente como motivación, pero, ¿saben lo que es aún más potente? Ganarla dos veces seguidas".