Arranca la venta de entradas para el Mundial 2026

-

Del 11 de junio al 18 de julio de 2026 se llevará a cabo la Copa del Mundo FIFA, ¿ya tienes tu entrada?

Del 11 de junio al 18 de julio de 2026 se llevará a cabo la Copa del Mundo FIFA.

A nueve meses del comienzo de la gran cita, este miércoles 10 de septiembre arrancó la venta de entradas.

Los tickets para el público se pondrán a la venta en etapas y el primer período de solicitud para la fase de selección aleatoria empezará este miércoles.

Asimismo, la Casa del Fútbol publicó que los aficionados deberán crear una FIFA ID en la página oficial.

El Mundial, que se celebrará en Canadá, México y Estados Unidos, dará inicio el jueves 11 de junio de 2026 en Ciudad de México y concluirá el domingo 19 de julio en el estadio MetLife de Nueva Jersey, sede que recientemente acogió la final del Mundial de Clubes FIFA.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 será la más extensa de la historia, con 48 selecciones, 104 partidos y una previsión de 6.500.000 de asistentes.

En la comunicación oficial, la FIFA aconsejó a los aficionados que inicien sus preparativos cuanto antes para asegurar su presencia en este acontecimiento.

Proceso de venta

El proceso de venta de entradas está organizado en varias fases, desde este 10 de septiembre hasta el 19 de julio de 2026, día de la final del Mundial.

Además, cada fase podrá diferir en cuanto a métodos de compra, formas de pago y tipos de entradas disponibles.

En los próximos meses se publicarán detalles específicos sobre cada etapa. Los aficionados que se inscriban y creen su FIFA ID recibirán información actualizada sobre las fechas y procedimientos de venta.

Participa en el sorteo

Si quieres obtener tu entrada puedes participar en un sorteo, el cual se efectuará para determinar quiénes podrán tener la posibilidad de comprar sus boletos.

Fia Ticketing comunicará los resultados a partir del 29 de septiembre. Si resultas seleccionado, se te asignará una fecha y un horario para realizar la compra de tu boleto, con horarios. El sorteo comenzará el 1 de octubre del 2025.

Pero ¡ojo!, si sales seleccionado no garantiza la disponibilidad de boletos.

Visita FIFA.com/tickets para conocer más información sobre la compra de boletos.