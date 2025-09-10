Fingen tener el auto descompuesto e ingresan a robar a vivienda en zona 11 (video)

-

Las indignantes imágenes muestra cómo "operan" los delincuentes en zona 11.

Un video compartido en redes sociales ha causado indignación, pues muestra cómo un hombre "finge" tener su auto descompuesto para luego ingresar por la fuerza a una vivienda ubicada en un sector de la zona 11 capitalina.

Según las imágenes, un auto tipo camionetilla se estaciona frente a una casa de esquina.

Luego, se baja el conductor simulando que el carro se descompuso. Cuando aparece el dueño de la casa y abre la puerta, el hombre del carro lo empuja para entrar, es allí cuando desciende otra persona del mismo auto.

Segundos después, llega otro vehículo, de donde se bajan otros cuatro hombres que también ingresan a la casa.

Mira el video:

Fingen tener el auto descompuesto e ingresan a robar a vivienda en zona 11 pic.twitter.com/1BCSgWbBt3 — Videoteca_gt (@Videoteca_gt) September 10, 2025

Después de un tiempo, algunos delincuentes sacan un carro de la casa y se van a toda prisa.

El resto de hombres, sale caminando, el último en salir es empujado por el dueño de la vivienda, pero logra levantarse y huir.

Algunos vecinos se acercaron para auxiliar a la víctima, quien señalaba a los delincuentes, pero nada pudieron hacer.