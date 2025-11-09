Arrancan los Desfiles Navideños en la ciudad de Guatemala

La Municipalidad de Guatemala dio inicio al primer Desfile Navideño 2025, un evento que llena de espíritu festivo la capital durante noviembre y diciembre.
Este sábado 8 de noviembre se realizó el primer Desfile Navideño organizado por la Municipalidad de Guatemala.
El recorrido de las carrozas inició frente al Palacio Municipal, ubicado en la 22 calle 6-77, zona 1.
Las carrozas también recorrieron la zona 3 capitalina. Este inició en la 1a. calle y 3a. avenida de la Colonia Bran.
El mismo finalizó en la 3a. avenida y 25 calle de la misma zona.
Recorrido para el domingo 9
Este desfile seguirá recorriendo las calles de la capital durante noviembre y diciembre.
Este domingo 9 de noviembre se realizará en la zona 16. Dará inicio en la 9a. avenida del bulevar Lourdes.
El recorrido concluirá en la 18 calle, frente al centro comercial San Isidro, de dicha zona.