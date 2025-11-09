Arrancan los Desfiles Navideños en la ciudad de Guatemala

Versión Impresa
  • Por Geber Osorio
08 de noviembre de 2025, 20:32
Ciudad de Guatemala
Los desfiles serán entre noviembre y diciembre en las distintas zonas de la capital. (Foto: Municipalidad de Guatemala)

La Municipalidad de Guatemala dio inicio al primer Desfile Navideño 2025, un evento que llena de espíritu festivo la capital durante noviembre y diciembre.

Este sábado 8 de noviembre se realizó el primer Desfile Navideño organizado por la Municipalidad de Guatemala.

(Foto: Municipalidad de Guatemala)
El recorrido de las carrozas inició frente al Palacio Municipal, ubicado en la 22 calle 6-77, zona 1.

(Foto: Municipalidad de Guatemala)
Las carrozas también recorrieron la zona 3 capitalina. Este inició en la 1a. calle y 3a. avenida de la Colonia Bran.

(Foto: Municipalidad de Guatemala)
El mismo finalizó en la 3a. avenida y 25 calle de la misma zona.

(Foto: Municipalidad de Guatemala)
Recorrido para el domingo 9

Este desfile seguirá recorriendo las calles de la capital durante noviembre y diciembre.

(Foto: Municipalidad de Guatemala)
Este domingo 9 de noviembre se realizará en la zona 16. Dará inicio en la 9a. avenida del bulevar Lourdes.

(Foto: Municipalidad de Guatemala)
El recorrido concluirá en la 18 calle, frente al centro comercial San Isidro, de dicha zona.

(Foto: Municipalidad de Guatemala)
