¡Imperdible! La Arrolladora Banda El Limón da show gratuito este 13 de septiembre

¡Prepárate para una noche inolvidable! La Arrolladora Banda El Limón ofrecerá un concierto gratis este 13 de septiembre en el Estadio Las Flores, Jalapa. Disfruta de sus grandes éxitos en las Fiestas Septembrinas.

Para el sábado 13 de septiembre, el público residente en la cabecera departamental de Jalapa y municipios cercanos podrá disfrutar de canciones como El ruido de tus zapatos y Mi segunda vida.

La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho se desplazará desde su natal estado mexicano de Sinaloa hacia la Morena Climatológica de Oriente para presentarse en el estadio Las Flores.

Son una banda carismática que le encanta hacer bromas y pasarla bien. (Foto: Archivo)

El concierto será gratuito, según divulgaron las autoridades municipales en redes sociales, y se prevé que comience a las 8:00 de la noche.

Desde ya, la población se prepara para uno de los platos fuertes de las próximas fiestas septembrinas y espera que todo transcurra sin novedad.

La agrupación ha lanzado más de 30 álbumes, incluyendo éxitos como “Y que quede claro”. (Foto: Susan Chacón)

Así podrán corear otros temas como Ya es muy tarde, Llamada de mi ex y Secretos de mi memoria, que figuran entre los éxitos más notables de la agrupación.

Por aparte, podrán disfrutar de las canciones incluidas en el álbum más reciente, titulado Una historia mal contada, como la titulada ¿Qué fue lo que me dijiste?

René Camacho (derecha), es de los grandes pioneros de la banda sinaloense. (Foto: Archivo)

En este trabajo sobresale la colaboración en el tema Para olvidarme de tus besos, con el rapero Dharius, y se ofrece una combinación de sonidos típicos del regional mexicano con nuevos matices y canciones que indagan en el amor, el desamor y la melancolía.