El arsenal incautado en el Barrio El Gallito

Durante el operativo se incautaron varias armas de fuego de alto calibre, municiones, chalecos antibalas y droga.
Un arsenal compuesto por 29 armas de fuego de distintos calibres, más de 1,000 municiones, 40 tolvas para fusil, dos silenciadores, radios portátiles, chalecos antibalas, celulares, droga y una máquina para contar dinero fue lo incautado durante un operativo en el Barrio El Gallito, zona 3.
El operativo estuvo a cargo de la Policía Nacional Civil (PNC) con más de 500 agentes de unidades como DEIC y DIPANDA.
Las autoridades reportaron la captura de más de 15 presuntos integrantes de una estructura criminal señalada de participar en una emboscada reciente.
Los detenidos fueron trasladados a la Torre de Tribunales y enfrentarán cargos por asesinato, asociación ilícita, obstrucción extorsiva de tránsito y asesinato en grado de tentativa.
Además, tres menores de edad fueron remitidos al juzgado correspondiente.
Las diligencias de allanamiento se realizaron en viviendas identificadas como refugios de pandilleros de la Mara Salvatrucha, indicó la PNC.
La investigación continúa para ubicar a otros miembros de la estructura.