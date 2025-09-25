El arsenal incautado en el Barrio El Gallito

así como la incautación de 29 armas de fuego de distintos calibres, más de 1,000 municiones, 40 tolvas para fusil, dos silenciadores, radios portátiles, chalecos antibalas, celulares, droga y una máquina para contar dinero es parte de lo incautado en el operativo pic.twitter.com/YbaIjxCqZ4