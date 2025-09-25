Versión Impresa
El arsenal incautado en el Barrio El Gallito

  • Por Susana Manai
25 de septiembre de 2025, 15:20
El operativo fue realizado por más de 500 agentes de unidades DEIC y DIPANDA. (Foto: PNC)

Durante el operativo se incautaron varias armas de fuego de alto calibre, municiones, chalecos antibalas y droga.

Un arsenal compuesto por 29 armas de fuego de distintos calibres, más de 1,000 municiones, 40 tolvas para fusil, dos silenciadores, radios portátiles, chalecos antibalas, celulares, droga y una máquina para contar dinero fue lo incautado durante un operativo en el Barrio El Gallito, zona 3. 

El operativo estuvo a cargo de la Policía Nacional Civil (PNC) con más de 500 agentes de unidades como DEIC y DIPANDA. 

(Foto: PNC)
Las autoridades reportaron la captura de más de 15 presuntos integrantes de una estructura criminal señalada de participar en una emboscada reciente. 

(Foto: PNC)
Los detenidos fueron trasladados a la Torre de Tribunales y enfrentarán cargos por asesinato, asociación ilícita, obstrucción extorsiva de tránsito y asesinato en grado de tentativa. 

También fueron incautados chalecos antibalas. (Foto: PNC)
Además, tres menores de edad fueron remitidos al juzgado correspondiente. 

(Foto: PNC)
Las diligencias de allanamiento se realizaron en viviendas identificadas como refugios de pandilleros de la Mara Salvatrucha, indicó la PNC. 

La investigación continúa para ubicar a otros miembros de la estructura. 

(Foto: PNC)
