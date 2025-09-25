Emboscada contra agentes DEIC activa operativo en El Gallito y deja varias capturas

Agentes DEIC fueron emboscados durante una investigación y un operativo en el Barrio El Gallito que dejó a varios capturados.
ARTÍCULO RELACIONADO: PNC muere tras intercambio de disparos en una persecución
La Policía Nacional Civil (PNC) desplegó un operativo en el Barrio El Gallito, zona 3, que inició la tarde de ayer 24 septiembre, donde participaron más de 500 agentes de unidades como DEIC y DIPANDA.
De manera preliminar, esta mañana se reporta la captura de más de 15 presuntos integrantes de la estructura criminal señalada de la emboscada.
Durante el operativo, se reportó la incautación de un arsenal de armas de fuego, entre ellas fusiles, carabinas, miras telescópicas, chalecos blindados, municiones y droga.
El vocero de la PNC, César Mateo, informó que esta mañana se sumaron seis nuevas capturas a las realizadas la noche anterior. Los detenidos fueron trasladados a la Torre de Tribunales y enfrentan cargos por asesinato, asociación ilícita, obstrucción extorsiva de tránsito y asesinato en grado de tentativa.
El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, declaró que el operativo fue una respuesta directa al ataque contra la PNC: "Le quitaron la vida a un valiente investigador y les respondimos con un operativo relámpago con más de 500 agentes. Este gobierno no les tiene miedo", expresó.
Fallece agente PNC
La tarde del pasado miércoles 24 de septiembre un operativo de investigación realizado por la Policía Nacional Civil (PNC) en la avenida Elena, zona 1, derivó en una emboscada contra agentes de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC). Durante el ataque armado, el investigador Cleofas Valery Ortega Guzmán resultó herido de gravedad y falleció poco después.
Tras el ataque, los agentes de la PNC iniciaron una persecución en la zona 1 que permitió la captura de tres presuntos sicarios y dejó a uno más herido.
El director de la PNC, David Boteo, lamentó el fallecimiento del agente Ortega Guzmán y recordó su trabajo; "durante años estuvo trabajando contra estructuras criminales" expresó Boteo mientras se solidarizaba con la familia del agente fallecido.