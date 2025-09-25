Emboscada contra agentes DEIC activa operativo en El Gallito y deja varias capturas

-

Agentes DEIC fueron emboscados durante una investigación y un operativo en el Barrio El Gallito que dejó a varios capturados.

ARTÍCULO RELACIONADO: PNC muere tras intercambio de disparos en una persecución

La Policía Nacional Civil (PNC) desplegó un operativo en el Barrio El Gallito, zona 3, que inició la tarde de ayer 24 septiembre, donde participaron más de 500 agentes de unidades como DEIC y DIPANDA.

De manera preliminar, esta mañana se reporta la captura de más de 15 presuntos integrantes de la estructura criminal señalada de la emboscada.

Durante el operativo se incautaron varias armas de fuego, municiones y droga. (Foto: PNC)

Durante el operativo, se reportó la incautación de un arsenal de armas de fuego, entre ellas fusiles, carabinas, miras telescópicas, chalecos blindados, municiones y droga.

Los capturados portaban chalecos antibalas. (Foto: PNC)

El vocero de la PNC, César Mateo, informó que esta mañana se sumaron seis nuevas capturas a las realizadas la noche anterior. Los detenidos fueron trasladados a la Torre de Tribunales y enfrentan cargos por asesinato, asociación ilícita, obstrucción extorsiva de tránsito y asesinato en grado de tentativa.

Capturados con armas de fuego en operativos realizados en el barrio “El Gallito”, zona 3, son trasladado a un juzgado #PNCenAcción pic.twitter.com/hXg2n6Mekg — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) September 25, 2025

El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, declaró que el operativo fue una respuesta directa al ataque contra la PNC: "Le quitaron la vida a un valiente investigador y les respondimos con un operativo relámpago con más de 500 agentes. Este gobierno no les tiene miedo", expresó.

Otra vez ingresamos a #ElGallito Z. 3.



Le quitaron la vida a un valiente investigador de @PNCdeGuatemala y les respondimos con un operativo relámpago con más de 500 agentes.



¡ESTE GOBIERNO NO LES TIENE MIEDO! @mingobguate @Ejercito_GT



Fiscalías extorsión y vida pic.twitter.com/65NYcH9WQB — Francisco Jiménez (@FJimenezmingob) September 25, 2025

(Foto: PNC)

Fallece agente PNC

La tarde del pasado miércoles 24 de septiembre un operativo de investigación realizado por la Policía Nacional Civil (PNC) en la avenida Elena, zona 1, derivó en una emboscada contra agentes de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC). Durante el ataque armado, el investigador Cleofas Valery Ortega Guzmán resultó herido de gravedad y falleció poco después.

La Policía Nacional Civil lamenta el trágico fallecimiento del investigador, Cleofas Valery Ortega Guzmán, en cumplimiento del deber. pic.twitter.com/9Q48UTsFwa — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) September 25, 2025

Tras el ataque, los agentes de la PNC iniciaron una persecución en la zona 1 que permitió la captura de tres presuntos sicarios y dejó a uno más herido.

El director de la PNC, David Boteo, lamentó el fallecimiento del agente Ortega Guzmán y recordó su trabajo; "durante años estuvo trabajando contra estructuras criminales" expresó Boteo mientras se solidarizaba con la familia del agente fallecido.