Con lo justo: Arsenal elimina al Sporting y está en las semifinales de Champions

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Sin brillo, pero con oficio, el Arsenal selló su clasificación a las semifinales de la Liga de Campeones de la UEFA tras dejar en el camino al Sporting de Lisboa luego de igualar sin goles en Londres.

El solitario gol de Kai Havertz en el último suspiro del partido de ida terminó siendo suficiente para inclinar la eliminatoria a favor de los londinenses, que alcanzan así su segunda semifinal consecutiva en el torneo (1-0 en el global).

El equipo de Mikel Arteta, golpeado por lesiones y resultados irregulares en las últimas semanas, nunca logró imponer condiciones con claridad, pese al respaldo constante de su afición. El trámite fue espeso, carente de ritmo y con escasas emociones en ambas áreas.

Durante la primera mitad, el conjunto portugués compitió sin complejos e incluso rozó la ventaja antes del descanso. Al minuto 43, Geny estuvo a punto de cambiar la historia, pero su remate se estrelló en el poste en la ocasión más clara del encuentro. Hasta ese momento, el Arsenal se mostraba plano, sin ideas y con serias dificultades para generar peligro.

El cuadro dirigido por Rui Borges se sintió cómodo cediendo la iniciativa, ordenado en defensa y selectivo en sus salidas, aunque sin exigir realmente al guardameta David Raya.

Del otro lado, los gunners ofrecieron una versión dubitativa. No hubo urgencia por sentenciar la serie: 15 remates reflejan la intención, pero apenas uno fue directo al arco. La posesión, repartida, evidenció un duelo parejo y sin dominador claro.

En la segunda mitad, el club lisboeta, obligado por el marcador global, fue perdiendo empuje hasta diluirse, mientras el Arsenal administró la ventaja sin asumir riesgos innecesarios. El pitazo final confirmó una clasificación sin sobresaltos, pero también sin argumentos convincentes.

Semifinales rojiblancas

Ahora, el conjunto inglés se medirá al Atlético de Madrid en semifinales: la ida se disputará el 28 de este mes en la capital española, y la vuelta será el 5 de mayo en el Emirates. Un reto mayor que exigirá bastante más que lo mostrado en esta serie.