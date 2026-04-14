Municipal y Comunicaciones chocan en un clásico de urgencias

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Cara a cara, otra vez. El fútbol nacional se prepara para vivir este miércoles (8:00 p.m. en vivo por Canal 11 y Tigo Sports) una nueva edición del clásico entre Municipal y Comunicaciones, en lo que será el duelo número 337 en la historia entre los dos clubes más grandes del país, que llegan cargados de presión y de expectativas.

El conjunto escarlata, dirigido por Mario Acevedo, llega obligado a reaccionar tras una serie de resultados irregulares. La reciente derrota ante Antigua GFC (1-0) y el empate sin goles frente a Cobán han encendido las alarmas. Además, Municipal arrastra una racha negativa de cuatro clásicos sin poder vencer a su eterno rival, lo que aumenta la exigencia de cortar esa sequía ante su afición, que llenará El Trébol con un aforo cercano a los 8 mil espectadores.

Por su parte, Comunicaciones afronta el clásico como líder del Clausura 2026 con 32 puntos, pero también con la mirada puesta en alejarse definitivamente de la zona de descenso. El equipo dirigido por el "Fantasma" Figueroa llega en buen momento, con tres partidos sin perder y una victoria reciente ante Aurora (1-0). Además, el DT chileno llega con confianza porque ya le ganó a los rojos en la primera vuelta del torneo.

El 25 de febrero, los cremas le ganaron 1-0 a los rojos en el clásico de la primera vuelta del Clausura 2026. El anotador fue Wilson Pineda. (Foto: CFC)

Una victoria para los cremas significaría no solo consolidar el liderato, sino también dar un paso clave hacia la permanencia, aún con nueve puntos en juego. Mientras tanto, Municipal buscará reencontrarse con su mejor versión en el partido más importante del torneo, pensando en asaltar el liderato. Todo está servido para un clásico vibrante que paralizará al país.

Las probables alineaciones

Municipal: Kenderson Navarro, César Calderón, Darwin Torres, Nicolás Samayoa, José Morales, Jonathan Franco, Rodrigo Saravia, Rudy Muñoz, John Méndez, Cristian Hernández y Erik López. DT: Mario Acevedo

Comunicaciones: Fredy Pérez, Emerson Raymundo, José Pinto, Ernesto Monreal, Wilson Pineda, Stheven Robles, Andy Contreras, Karel Espino, Janpol Morales, Dairon Reyes y Omar Duarte. DT: Marco Figueroa