Arteta va por el doblete y advierte al PSG: "La ambición es aún mayor"

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El DT español del Arsenal Mikel Arteta, flamante campeón de la Premier League inglesa con los Gunners, afirmó que ese título, lejos de relajar a su equipo, otorga una "ambición mayor" de cara a la final de la Liga de Campeones europea, ante el PSG.

Campeón de la Premier League por primera vez desde 2004, el conjunto londinense busca su primera Orejona en la que será su segunda final de la máxima competición europea tras la perdida ante el FC Barcelona en 2006.

"La ambición es aún mayor, hemos ganado un título y ahora queremos el segundo, hablamos de esto como una plataforma que te lleva a mejores destinos", declaró Arteta en conferencia de prensa desde el Puskas Arena, estadio de la final.

"Quiero que los jugadores confíen y sepan que podemos ganar", agregó el técnico vasco, que se mostró optimista respecto a las posibilidades de su equipo.

"Ha sido una preparación muy buena, positiva, estamos aquí porque merecimos estar aquí y mañana vamos a tratar de merecer también ganar".

"Hacer aún más historia"

"Cuando veo a los jugadores, veo el deseo, las ganas de jugar la final, es el mayor partido de fútbol, todo el mundo quiere formar parte de él", afirmó Arteta, quien no escatimó palabras de elogio hacia el inquilino del banquillo contrario el sábado.

Mikel Arteta conversa con sus jugadores, durante el entrenamiento de este viernes. (Foto: AFP)

Luis Enrique "siempre ha sido una referencia, incluso cuando era jugador, fue un jugador muy especial y luego un entrenador muy especial, es siempre una fuente de inspiración para mí", confesó.

Preguntado sobre la partida de ajedrez que mantendrá con Lucho en el partido del sábado, Arteta reconoció la importancia de la estrategia, pero relegó esa batalla a la importancia de los jugadores.

"La Champions es muy táctica, pero al final es la calidad individual de los futbolistas lo que decide los partidos".