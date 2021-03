Artista Christian Escobar reacciona ante controversia por pintura

Luego de participar en una conferencia de prensa, el artista Christian Escobar se pronunció en redes sociales por la controversia generada por su obra del Bicentenario y por la que cobraría Q1.3 millones.

Escobar explicó en un mensaje que el Ministerio de Cultura y Deportes lo buscó desde el año pasado para pedirle, de forma directa, la realización de una obra "monumental" en homenaje al Bicentenario y, tal como lo indicaron las autoridades, el objetivo era dejar una pintura que fuese considerada Patrimonio Nacional.

Defendió que el precio de Q1.3 millones, lo más criticado en las redes sociales, es el costo de una obra de más de 20 metros cuadrados de dimensión a nivel nacional e internacional. Además, el artista criticó la difamación y calumnias de las que ha sido objeto en las redes sociales.

Tal y como lo explicó en la conferencia de prensa, prometió la devolución del primer desembolso que Cultura realizó por Q434 mil.

Este es el comunicado que difundió en sus redes sociales:

"Estimados ciudadanos guatemaltecos: el año pasado me buscaron las autoridades del Ministerio de Cultura y Deportes y me solicitaron la realización de una obra monumental en homenaje al Bicentenario para formar parte del patrimonio Nacional. Me siento muy orgulloso de mi trabajo como artista, tengo 10 años de trayectoria y experiencia en las Artes, con más de 15 exposiciones, 9 a nivel internacional.

La obra tendría más de 20 metros cuadrados de dimensión y el precio era acorde al valor a nivel nacional como internacional de obras anteriores que he vendido. Como profesional con la ética y principios que me caracterizan, de mutuo acuerdo daremos marcha atrás al proceso de contratación de la obra. Estamos en ley, tengo mi papelería en orden con la SAT y todo el proceso ha sido transparente y legal. La idea principal era dejar una obra artística convertida en patrimonio, un reto bastante grande que como artista lograría alcanzar. Voy a reintegrar los fondos que se me habían asignado y ser responsable con todos los compromisos legales".

El artista también dijo que ha recibido ataques en las redes y calificó de falsas a algunas cuentas que hablan en su nombre con su puestos comentarios que él no ha emitido.

"No tengo nada que ocultar. Es fácil difamar, creando mensajes de odio y más en redes sociales, pero agradezco mucho los mensajes de apoyo de mi familia, amigos, artistas, coleccionistas, galerías tanto nacional como internacional, confío mucho en mi trabajo y como artista seguiré trabajando exponiendo mis obras, dejando un legado en el arte y siempre sintiéndome orgulloso de ser artista guatemalteco. Espero que en otras circunstancias y por otros medios se pueda llevar a cabo una obra como esta de parte de mi persona. Les deseo mucho amor y mucha paz", expresó Escobar.

El contrato

Según una investigación realizada por elPeriódico, el contrato quedó firme con el Número de Publicación de Guatecompras E483966053. Con este, el Ministerio de Cultura realizó una compra directa. El contrato estipulaba que Escobar debía crear una obra en "acrílico sobre tela de algodón en tres lienzos tríptico aéreo como homenaje al bicentenario".

Esta debía ser entregada entre 8 de febrero y el 14 de septiembre. Dos de esos lienzos debían medir 1.85 metros de alto por 2 metros de ancho y el último 1.85 metros de alto por cinco de ancho.

