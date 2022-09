Artista guatemalteco confronta a PMT de San Marcos por pedirle "mordida"

Una grabación muestra el incidente entre el artista guatemalteco y el agente de tránsito de Ayutla, San Marcos, todo ocurrió luego de que el cantante se pasó un semáforo en rojo.

La noche del viernes 16 de septiembre, Walter Villatoro, un artista guatemalteco, denunció en redes sociales que un Policía Municipal de Tránsito del municipio de Ayutla, San Marcos, le estaba pidiendo "mordida".

Mediante una transmisión en vivo, el cantante y actor señaló que el agente le quería cobrar Q200.00, luego de que le indicó que se pasó un semáforo en rojo. Tras la polémica, el video se comenzó a viralizar en varios medios de la región.

"Por qué me estabas pidiendo mordida... Cómo te llamas, este policía que están viendo aquí, me estaba pidiendo Q200 de mordida, y como no se lo di le fue a poner cepo a mi carro... Él es el jefe, vamos a hablar con él, por qué los policías están pidiendo dinero", dijo Walter en la transmisión.

"El semáforo en rojo"

Sostuvo que sí fue irresponsabilidad de él, ya que cometió la falta vial al momento de pasarse la luz roja, sin embargo, indicó que el PMT le hizo el cobro inmediato. En ese sentido, manifestó que eso debe hacerse en las oficinas correspondientes.

"Miren señores, yo vine aquí, me di vuelta y me pasé en rojo, yo no estoy diciendo que no. Yo me equivoqué, yo pensé que las leyes de Guatemala eran igual que Estados Unidos, cuando uno llega a una luz roja en Estados Unidos, sino viene carro le da uno a su derecha. No pasa nada, pero en Guatemala no es así, estoy de acuerdo. Y este muchacho me siguió y me estaba pidiendo Q200 o así trabajan ustedes", agregó Walter.

Intervención

Tras una discusión, el artista y el agente de tránsito se dirigieron a las oficinas municipales, pero, la confrontación cada vez se subía de tono.

Por su parte, los otros agentes de tránsito intervinieron y le señalaron a Walter que él estaba en una confusión. Posteriormente, ingresaron a una oficina municipal, donde los agentes y el cantante continuaron debatiendo.

"Deje de estar haciendo escándalo, pase adelante, pase adelante... Me permite explicarle, yo creo que usted aquí está haciendo más que un escándalo, hablemos como las personas civilizadas, la persona civilizada que es usted. Yo le voy a explicar, usted está en todo su derecho", le dijo un jefe de los agentes.

Tal y como evidencia la grabación, el artista se notaba alterado, razón por la que los agentes trataron de explicarle que se calmara. Enfatizaron que le debían explicar el procedimiento.

No obstante, luego de varios minutos, el cantante continúo exhibiendo a todos los agentes que estaban en el lugar, sin embargo, manifestó que le cobraran la multa, situación que no podía proceder, pues los agentes le indicaron que no podía hacer el pago en ese lugar, y que primero debía presentar sus documentos como licencia de circulación e identificación.

Luego del incidente, la Policía Municipal de Tránsito de Ayutla, San Marcos, lanzó un comunicado de prensa donde externaron lo ocurrido.

"A través de este comunicado informamos a la población Ayutleca: Ayutla un municipio de orden y respeto desde el año 2008: El actuar del señor Walter Villatoro en contra de nuestro elementos de la Policía Municipal de Tránsito se considera irrespetuoso, agresivo y difamador; por lo que conforme a la ley tomaremos las acciones legales correspondientes", comunicó la institución.