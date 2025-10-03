“Artistas Emergentes” reúne 64 obras en la Sala Carlos Mérida

-

Del 3 al 24 de octubre, la Sala de Exposiciones Carlos Mérida del Banco de Guatemala abre sus puertas a la muestra "Artistas Emergentes", que reúne 64 obras de dibujo, pintura y escultura realizadas por estudiantes y maestros de cinco escuelas de arte guatemaltecas.

La exposición estará disponible de lunes a viernes en horario de 8:00 a 16:00 horas, con entrada libre para el público.

“ Promover el arte y la cultura es también contribuir a fortalecer nuestra identidad y a proyectar el futuro de Guatemala. ” Álvaro González Ricci , presidente de la Junta Monetaria y del Banco de Guatemala.

González Ricci destacó que la institución, además de su rol financiero, impulsa iniciativas culturales. Recordó que el Banco ha acompañado a artistas en diferentes etapas de su trayectoria y resguarda cerca de 800 piezas en su pinacoteca.

Cada institución seleccionó a sus estudiantes más destacados, quienes presentan junto a un docente obras originales de temática libre que reflejan innovación, creatividad y talento emergente.

"Artistas Emergentes" busca no solo exhibir nuevas propuestas artísticas, sino también fomentar el intercambio entre instituciones y creadores, fortaleciendo los lazos entre la educación artística y la sociedad.

Escuela Municipal de Artes Visuales

Desde su creación el 15 de febrero de 2005, este proyecto impulsado por la Municipalidad de Guatemala ha transformado la enseñanza artística local, promoviendo la creatividad, el pensamiento crítico y la expresión personal.

La Escuela Municipal de Artes Visuales, es representada por los destacados estudiantes: Erick Galindo, José Noriega, Mercedes Bulux, Liliam Robles, Karla Estrada; así como el distinguido maestra Fabiola Aguirre.

(Fotografía: Yordana Mérida/ Soy502)

Escuela Municipal de Escultura

Fundada a principios de 2007 ante la creciente demanda, ofrece formación artística a niños, jóvenes y adultos de la Ciudad de Guatemala, con un enfoque social para promover su desarrollo integral.

En representación de la Escuela Municipal de Escultura es representada por los destacados estudiantes: Dafne Córdova, Fernando de León, Javier Ernesto Tahuico y María Antonia Contreras; así como el distinguido maestro de escultura Erick Armando Boror España.

(Fotografía: Yordana Mérida/ Soy502)

Escuela Nacional de Artes Plásticas "Rafael Rodriguez Padilla"

Fundada en 1920 como Academia de Bellas Artes, esta institución ha sido fundamental en la formación de destacados artistas guatemaltecos y en el desarrollo del arte nacional.

En representación de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, los destacados estudiantes: Cristina Cifuentes, Anna Álvarez, Gonzalo Mejía, Nahomi Pardo, Víctor Perón; los distinguidos maestros Luis Alejandro González y Wendy Ramírez.

(Fotografía: Yordana Mérida/ Soy502)

La Casa del Escultor La Casa del Escultor

Fundada y dirigida por el escultor Juan Carlos Serrano Aguilar, es una academia dedicada a formar artistas integrales y promover las artes plásticas en Guatemala.

Los estudiantes destacados que representan a La Casa del Escultor son: Ana Victoria Gómez Sánchez, David Andrés Álvarez Molina, Juan Fernando Montenegro Romero, Renato Martínez Rodas y Wilton Alexander Cabrera Alcántara; los acompañan los distinguidos maestros: Byron Antonio Rodas Méndez, Juan Carlos Serrano Aguilar y Luz María Orozco Rivera.

(Fotografía: Yordana Mérida/ Soy502)

Universidad Popular

Fundada en 1922 por un grupo de estudiantes liderados por Miguel Ángel Asturias, la Universidad Popular nació con la misión de educar a los obreros e impulsar la cultura popular tras la dictadura de Estrada Cabrera.

En esta ocasión le representan los destacados estudiantes: Aiza Samayoa, Jerónimo Flores, Noelia Sián y Violeta Arredondo; los acompaña el distinguido docente Noel García.

(Fotografía: Yordana Mérida/ Soy502)

El Banco de Guatemala extiende la invitación a visitar esta muestra y a disfrutar del talento de la nueva generación de artistas nacionales.