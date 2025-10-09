Arturo Castro habla de "Tron: Ares" en Despierta América

El actor guatemalteco destaca como talento latino en una de las producciones más esperadas del año.
Arturo Castro es el invitado especial del programa matutino estadounidense de habla hispana, para la cadena Univision.
Arturo continúa elevando su carrera actoral y en esta edición de Despierta América, comparte detalles de su participación en Tron: Ares, la cinta de Disney Studios que llega a los cines el 10 de octubre.
Castro interpreta a Seth Flores, el colega y amigo de Eve Kim (Greta Lee), la CEO de ENCOM, la corporación de tecnología que tiene un rol importante en la historia.
El filme es la secuela directa de Tron, teniendo como trama principal la fusión de lo digital con la vida real. Protagonizada por Ares, un programa inteligente que es enviado al mundo para una misión peligrosa, siendo el primer contacto de la humanidad con la inteligencia artificial (IA).