Arturo Castro es reconocido como referente de la cultura actual

Arturo Castro comparte lista con jóvenes estrellas emergentes.
La revista InStyle Magazine ha publicado la lista de los famosos que definen la cultura actual, abarcando desde artistas emergentes hasta consolidadas, entre ellas el actor guatemalteco.
El medio ha compartido un video en el que destacan la carrera de Arturo Castro y su creciente éxito en producciones de Hollywood como Road House, donde compartió pantalla junto a Jake Gyllenhaal para Prime Video.
El 10 de octubre próximo, Castro debutará en Disney con Tron: Ares, que trata sobre un programa altamente sofisticado que fue enviado desde la red al mundo real en una misión peligrosa.
Arturo comparte la lista con nombres destacados del entretenimiento como Mason Thames (Cómo entrenar a tu dragón), Julia Butters (Otro viernes de locos) y la cantante Cil.