VIDEO: Asaltan a trabajador en plena Villa de la zona 14

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El asalto fue grabado mientras la víctima realizaba trabajos en la zona.

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Una cámara de seguridad captó el momento de un asalto registrado en 10a. calle y 14 avenida de La Villa, zona 14 capitalina.

Según muestran las imágenes, dos hombres a bordo de una motocicleta se acercan a un trabajador que realiza conexiones eléctricas en el lugar.

Ambos se bajan del vehículo y acorralan a la víctima, a quien le quitan algunas pertenencias.

Mira aquí el video:

Graban a dos motoladrones cuando asaltaban a un hombre que realizaba trabajos en la 10. Calle y 14 avenida, zona 14, sector conocido como La Villa. pic.twitter.com/eg9D5Svx2U — Vinicio Gutierrez (@viniciogutierr3) July 13, 2026

En las imágenes también se ve cómo los mismos hombres se acercan a otro grupo de personas que está en el mismo sector.

Según las autoridades, la zona 14, sobre todo el sector de La Villa, ha reportado un incremento en incidentes delictivos bajo esta modalidad. Estos asaltos suelen ocurrir en horarios de baja afluencia, afectando a trabajadores y transeúntes del área.

La difusión de videos de seguridad ha sido clave para que las víctimas identifiquen a los agresores y las autoridades logren realizar capturas efectivas.