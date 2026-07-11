Surge video previo al incidente entre maestra y alumna en Honduras

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Un nuevo video grabado por una alumna muestra lo que ocurrió momentos antes del altercado.

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La docente de un establecimiento educativo de Morazán Yoro, Honduras, fue grabada mientras agredía física y verbalmente a una alumna dentro del salón de clases.

Las imágenes que circularon en redes sociales, mostraron a la maestra dirigirse de forma hostil y con gritos hacia una estudiante de 15 años.

Durante el altercado, la maestra increpa fuertemente a la alumna cuestionando la educación recibida en su hogar, exigiéndole silencio de forma despectiva y amenazándola con callarla a la fuerza si no obedecía. Finalmente, termina golpeándola en el rostro.

Otro video a salido a luz, el cual muestra los momentos previos al golpe.

En estas imágenes se escucha cómo la docente hace énfasis en la mala conducta de la menor y que en ningún momento le ha hecho ningún daño.

Míralas aquí:

Horas después de lo ocurrido, funcionarios de la Unidad Departamental de Prevención Número 18, en un trabajo coordinado con la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), realizaron la captura de la docente en el municipio de Morazán, Yoro.

Según el reporte oficial, las autoridades policiales remitieron a la sospechosa a la Fiscalía del Ministerio Público, donde finalmente fue dejada en libertad.