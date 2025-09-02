Surgen nuevos detalles de asalto a vehículo de valores

-

El Ministerio Público encontró en el interior del vehículo blindado bolsas con dinero en efectivo, las cuales fueron entregadas a la empresa a la que le pertenecen.

El Ministerio Público (MP) informó que la Fiscalía de Distrito de San Marcos continúa con las investigaciones en torno al ataque armado contra un vehículo de valores en el mercado municipal de San José El Rodeo.

El asalto dejó como saldo cuatro hombres fallecidos, siendo tres de ellos, guardias de seguridad y una persona que se encontraba en el lugar de los hechos.

De acuerdo con la información oficial, el incidente de violencia fue notificado a la Fiscalía tras una llamada de la Policía Nacional Civil (PNC) que alertaba sobre el tiroteo.

Al llegar al lugar, fiscales y técnicos del MP iniciaron el procesamiento de la escena, levantamiento de cadáveres. De igual manera, la recolección, identificación y embalaje de indicios.

Junto a uno de los cuerpos, se logra ver sobre el suelo, dinero en efectivo y un arma de fuego. (Foto: ASONBOMD)

Hallazgos

Entre lo localizado, se encontraron armas de fuego y cartuchos que posiblemente pertenecían a los guardias de seguridad de la empresa, así como teléfonos celulares.

Las diligencias incluyeron inspecciones oculares, búsqueda de huellas y entrevistas testimoniales.

También, se realizó la inspección del camión blindado de la empresa, en cuyo interior se encontraron bolsas con dinero en efectivo, las cuales fueron debidamente contabilizadas,.

Además, este dinero fue documentado en fotografías y videos. Posteriormente, entregado a la empresa bajo custodia fiscal.

Asimismo, se inició un amplio recorrido de cámaras de videovigilancia, según indicó el MP.