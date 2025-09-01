Asalto a vehículo de valores deja cuatro fallecidos en San Marcos

Los Bomberos Municipales Departamentales informaron sobre un incidente armado en contra de un vehículo de transporte de valores.

Esto en el Parque Central del municipio de San José El Rodeo, en el departamento de San Marcos.

Elementos del cuerpo de bomberos se hicieron presentes al lugar de los hechos, en donde localizaron a dos guardias de seguridad y a otra persona sin vida, explicaron.

En el lugar de los hechos quedaron dos guardias de seguridad y un civil fallecidos. (Foto: ASONBOMD)

Los socorristas brindaron atención a un guardia de seguridad, quien aún tenía signos vitales, pero al arribo al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) de Malacatán, murió.

Según indicaron los transeúntes, se trató de un robo, en el que los asaltantes iban fuertemente armados y dispararon contra los guardias que trataron de evitar el ataque.

Los guardias de seguridad intentaron evitar el robo, pero los asaltantes iban armados y les dispararon. (Foto: ASONBOMD)