Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Asalto a vehículo de valores deja cuatro fallecidos en San Marcos

  • Por Geber Osorio
01 de septiembre de 2025, 17:38
Presuntamente un asalto a mano armada provocó el crimen que dejó como saldo cuatro personas fallecidas. (Foto ilustrativa: istock)

Presuntamente un asalto a mano armada provocó el crimen que dejó como saldo cuatro personas fallecidas. (Foto ilustrativa: istock)

Se sabe que los asaltantes estaban fuertemente armados. 

OTRAS NOTICIAS: Capturan a mujer que presuntamente cometería ataque armado en un funeral

Los Bomberos Municipales Departamentales informaron sobre un incidente armado en contra de un vehículo de transporte de valores.

Esto en el Parque Central del municipio de San José El Rodeo, en el departamento de San Marcos.

Elementos del cuerpo de bomberos se hicieron presentes al lugar de los hechos, en donde localizaron a dos guardias de seguridad y a otra persona sin vida, explicaron. 

En el lugar de los hechos quedaron dos guardias de seguridad y un civil fallecidos. (Foto: ASONBOMD)
En el lugar de los hechos quedaron dos guardias de seguridad y un civil fallecidos. (Foto: ASONBOMD)

Los socorristas brindaron atención a un guardia de seguridad, quien aún tenía signos vitales, pero al arribo al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) de Malacatán, murió. 

Asaltantes armados

Según indicaron los transeúntes, se trató de un robo, en el que los asaltantes iban fuertemente armados y dispararon contra los guardias que trataron de evitar el ataque.

Los guardias de seguridad intentaron evitar el robo, pero los asaltantes iban armados y les dispararon. (Foto: ASONBOMD)
Los guardias de seguridad intentaron evitar el robo, pero los asaltantes iban armados y les dispararon. (Foto: ASONBOMD)

Además, bomberos atendieron a personas que presentaron crisis nerviosa al presenciar el crimen.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar