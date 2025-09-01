Capturan a mujer que presuntamente cometería ataque armado en un funeral

-

Según las autoridades, esta mujer pretendía efectuar un ataque armado en un cementerio de la capital.

La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la detención de una mujer que presuntamente cometería un crimen con un arma de fuego.

Se trata de Jesse Paola Rosales Ruiz, alias "La Morena", de 32 años, a quien se le incautó una pistola marca Taurus, calibre 9 milímetros, la cual fue robada en un centro comercial de la zona 11 capitalina, el 8 de enero del 2024.

Jesse Rosales, alias "La Morena" es integrante del Barrio 18, según indicaron las autoridades. (Foto: PNC)

Esta detención se registró tras una investigación de las autoridades, quienes indicaron que la capturada es una presunta pandillera, integrante del Barrio 18.

Según la hipótesis de la PNC, Rosales Ruiz realizaría un ataque armado en un funeral, en el cementerio La Verbena, ubicado en la zona 7 de la ciudad de Guatemala.

La pistola que se le decomisó a la ahora detenida, había sido robada el 8 de enero del año pasado, en un centro comercial. (Foto: PNC)

La acción policial se realizó en seguimiento a la investigación ante la alerta del posible ataque armado durante la inhumación a otro pandillero del Barrio 18.

Al llevar a cabo el operativo, se logra identificar a la ahora detenida, según indicó la PNC.