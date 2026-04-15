Jaque mate por deudas: CSD Sololá cierra su historia tras 12 años de lucha

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El Club Social y Deportivo Sololá, conocido como los murciélagos, cerró oficialmente su ciclo en el fútbol de Guatemala en 2024. Tras doce años de historia el equipo desaparece agobiado por deudas tras su fugaz pero memorable paso por la Liga Nacional

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Cuando caminan por las afueras del estadio Xamba'94, no faltan los aficionados que evoquen la existencia del Club Social y Deportivo Sololá.

El equipo, recordado por el sobrenombre de los murciélagos, cerró su ciclo deportivo en 2024 aquejado por las deudas que arrastró desde su fugaz incursión en la Liga Nacional.

Atrás quedaron 12 años de sueños, triunfos y celebraciones desde que el equipo salió a la palestra a iniciativa del ya fallecido periodista y exdirigente deportivo Jaime Cáceres Ara.

Los murciélagos oscilaron entre el riesgo de descenso y la fase final en sus últimas temporadas en la Primera. (Foto: Alfonso Guárquez/Colaborador)

El nuevo equipo adquirió la ficha que necesitaba para participar en la Segunda División y debutó ante los tigres amarillos del Deportivo Chiantla, en el estadio alterno de Santa Lucía Utatlán.

Cinco años después, el proyecto se consolidó al obtener el ascenso a la Primera División, bajo la dirección del chileno Henry Barrientos, y los seguidores se permitieron soñar con el ascenso a la Mayor.

Si bien repartían sus lealtades entre Comunicaciones, Municipal y demás escuadras a las que respaldaban desde lejos, sabían que llegado el momento estarían con su representativo.

Ascenso

En menos de un año, los sololatecos pasaron de correr riesgo de retornar a la Segunda a disputar el ascenso a la Liga Nacional.

En su debut en Liga Mayor ante Comunicaciones, la afición abarrotó las afueras del estadio Xamba'94. (Foto: Alfonso Guárquez/Colaborador)

Primero conservaron su lugar en la Primera al ganarle el partido de repechaje a los yuqueros de Sansare, jugado el 22 de agosto de 2020 en el estadio Doroteo Guamuch Flores.

Su rendimiento mejoró en el torneo Apertura, llegando a quedar subcampeones ante Aurora FC tras haber dejado en el camino al Deportivo Mictlán y a San Pedro FC.

Tal condición le permitió disputar las llaves de ascenso al concluir el torneo Clausura 2021, donde se midieron en la final jugada el 15 de mayo ante Quiché FC.

Aunque los quichelenses venían de consagrarse como campeones del Clausura, empataron a un gol en tiempo reglamentario y cayeron por 4-1 en penales.

El estadio Xamba'94 concentró las ilusiones de jugadores y aficionados. (Foto: Alfonso Guárquez/Colaborador)

El triunfo fue dedicado a la memoria de Jaime Cáceres Ara, fallecido apenas cinco días antes del partido.

Declive

El paso del CSD Sololá por la máxima instancia futbolística del país duró apenas un año, repartido entre el torneo Apertura 2021 y el torneo Clausura 2022.

Su entusiasmo, unido a los refuerzos contratados para estar a la altura de las exigencias de la Mayor, no compensó la falta de experiencia para asegurar los resultados en casa y obtener los puntos de visita.

El ascenso a la Mayor se logró bajo la dirección técnica de Francisco Melgar. (Foto: Alfonso Guárquez/Colaborador)

Los gastos para mantenerlo en la Nacional se unieron a la presión deportiva y terminaron por relegarlo a la Primera División a partir del torneo Apertura 2022.

Pese a la fugacidad, la afición aún recuerda el triunfo obtenido de visita ante Municipal, al que le ganaron en el estadio El Trébol, y los dos empates obtenidos ante Comunicaciones en el Doroteo Guamuch Flores.