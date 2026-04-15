Tánchez Coutiño: El formador de grandes compositores que cambió la educación

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Jesús Eduardo Tánchez Coutiño es una figura clave de la música en Guatemala. Su rol como compositor, escritor y maestro transformó la educación musical del país.

La trayectoria del maestro Jesús Eduardo Tánchez Coutiño continúa siendo un referente indispensable en la historia musical de Guatemala.

Reconocido a nivel nacional como escritor, compositor y formador de generaciones, su legado no solo fortaleció la cultura musical, sino que también contribuyó significativamente a la educación artística del país, dejando una huella imborrable que aún perdura en estudiantes y profesionales de la música.

Su labor abarcó tanto la creación artística como la formación académica, consolidándose como un pilar de la identidad musical guatemalteca.

El gran maestro Jesús Eduardo Tánchez, destacó en el ámbito artístico y musical. (Foto: José Gómez/Colaborador)

Nacido el 30 de noviembre de 1918 en Guatemala, desde temprana edad un talento excepcional para la música. Su interés por el arte y la composición lo llevó a iniciar una carrera que, con el tiempo, lo convirtió en maestro de destacados compositores del país, entre ellos Gumercindo Palacios, Emilio García y Gonzalo López Rivas, quienes continuaron su legado y contribuyeron al desarrollo musical de Guatemala.

Falleció el 22 de mayo de 1995 a los 76 años, dejando tras de sí un valioso patrimonio artístico y pedagógico que sigue siendo estudiado y apreciado por nuevas generaciones.

Sus obras musicales y escritos han sido recopilados por otros autores nacionales. (Foto: José Gómez/Colaborador)

Realizó estudios en el Conservatorio Nacional de Música y en la Escuela de Educación Musical, donde obtuvo los títulos de flautista-picolinista y maestro de educación musical. Estas credenciales no solo le permitieron desarrollar su carrera artística, sino también ejercer la docencia en distintos niveles educativos, desde escuelas de su tierra natal hasta colegios de la capital.

Ejerció la enseñanza en Mazatenango, Huehuetenango y Chimaltenango, y más tarde en centros educativos de la ciudad de Guatemala, incluyendo el prestigioso Instituto Adolfo V. Hall Central, donde su influencia se extendió entre docentes y estudiantes.

Su vocación y compromiso lo llevaron incluso a desempeñarse como supervisor de Educación Musical, cargo desde el cual pudo impulsar programas y proyectos que fortalecieron la enseñanza de la música en todo el país.

Eduardo Tánchez Coutiño fue un prominente flautista-picolonista y maestro de educación musical. (Foto: José Gómez/Colaborador)

Su aporte trascendió las aulas. Fue autor de guías pedagógicas y programas de educación musical dirigidos a distintos niveles académicos, contribuyendo a profesionalizar y sistematizar la enseñanza artística en Guatemala.

Entre sus obras más destacadas se encuentran los poemas sinfónicos La Princesa Tajaguakic y Sacrificio de los Mayas, composiciones que reflejan una profunda conexión con la historia y la cultura del país.

Además, publicó el libro La música en Guatemala, algunos músicos y compositores, una obra de referencia que documenta la evolución musical guatemalteca y rinde homenaje a artistas y maestros que marcaron época.

Su creatividad también se extendió al ámbito popular. Escribió letras para composiciones de otros autores y creó numerosas melodías que se convirtieron en parte del repertorio tradicional guatemalteco.

En la entrega de la Orden de Los Cuchumatanes, en septiembre de 1992, aparece junto a sus familiares. (Foto: José Gómez/Colaborador)

Grabó 15 de estas piezas bajo el sello de la Asociación Guatemalteca de Autores y Compositores (AGAIC) y produjo tres discos LP con la reconocida Marimba Reina del Ejército, lo que permitió que su música llegara a un público amplio y consolidara su influencia en la cultura popular.

La obra de Tánchez Coutiño permanece viva como testimonio de una vida dedicada al arte, la enseñanza y la identidad musical de Guatemala. Su legado no solo se refleja en partituras y grabaciones, sino en cada estudiante que tuvo la oportunidad de aprender bajo su guía, en cada compositor que se inspiró en su obra y en cada guatemalteco que reconoce en su música un reflejo de la riqueza cultural del país.

Reconocimientos recibidos: