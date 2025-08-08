Asesinan a catedrático universitario de la USAC en Petén

El catedrático fue atacado a balazos frente al Centro Universitario de Flores, Petén.
Roberto Hernández de 36 años, catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos (Usac), fue atacado a balazos el pasado jueves 7 de agosto, frente al establecimiento, ubico en la aldea Santa Elena de la Cruz, en Flores, Petén.
Según agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), Hernández estaba por ingresar a su vehículo, estacionado en la sede de la casa de estudios, cuando fue sorprendido por hombres armados, que luego huyeron entre los callejones aledaños al lugar.
El cuerpo del catedrático varias heridas en distintas partes del cuerpo.
Hasta ahora no se tienen más detalles del crimen.
De acuerdo a la información recabada, Hernández laboró como jefe de la oficina de Catastro, en la Municipalidad de San Benito, Petén.