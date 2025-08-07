Hombres irrumpen una vivienda y asesinan a niñera y a menor de 4 años

La mujer fue atacada junto al menor en una vivienda de Jutiapa.
Este mediodía de jueves, varios hombres irrumpieron una vivienda ubicada en el municipio de Pasaco, Jutiapa, y atacaron a balazos a una mujer hasta darle muerte.
Según testigos, la víctima era niñera de un pequeño de 4 años, quien también fue alcanzado por las balas y murió en el instante.
La mujer fue identificada como Rosa Anita Gerónimo, de aproximadamente 35 años
Hasta el momento se desconocen los detalles del crimen, pero autoridades ya se encuentran en el lugar.