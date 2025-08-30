Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Asesinan a comerciante cuando se dirigía a dejar mercadería

  • Por Jessica González
30 de agosto de 2025, 09:20
La víctima iba en su picop cuando fue atacado. (Foto: Archivo/Soy502)

La víctima iba en su picop cuando fue atacado. (Foto: Archivo/Soy502)

La víctima llevaba su producto cuando fue sorprendido por dos hombres.

OTRAS NOTICIAS: El hombre de 66 años que abusó de una menor

Un hombre se conducía en un picop cuando fue atacado a balazos por desconocidos.

El crimen ocurrió en la ruta al caserío Tuizicaja, en el municipio de Comitancillo, San Marcos.

(Fotos: Nuestro Diario)
(Fotos: Nuestro Diario)

Según las autoridades, la víctima llevaba su mercadería y se dirigía al municipio de Ixchiguán.

Bomberos Voluntarios Departamentales fueron alertados por otros pilotos y al evaluar al conductor determinaron que ya no contaba con signos vitales, pues recibió varios impactos de bala en el pecho. 

Hasta ahora se desconocen los motivos del crimen.

*Con información de Armando Solórzano

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar