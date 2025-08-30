Asesinan a comerciante cuando se dirigía a dejar mercadería

La víctima llevaba su producto cuando fue sorprendido por dos hombres.
Un hombre se conducía en un picop cuando fue atacado a balazos por desconocidos.
El crimen ocurrió en la ruta al caserío Tuizicaja, en el municipio de Comitancillo, San Marcos.
Según las autoridades, la víctima llevaba su mercadería y se dirigía al municipio de Ixchiguán.
Bomberos Voluntarios Departamentales fueron alertados por otros pilotos y al evaluar al conductor determinaron que ya no contaba con signos vitales, pues recibió varios impactos de bala en el pecho.
Hasta ahora se desconocen los motivos del crimen.
*Con información de Armando Solórzano