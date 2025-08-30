El hombre de 66 años que abusó de una menor

El hecho ha causado indignación, pues la pequeña tiene apenas 4 años.
Un hombre fue señalada de haber abusado sexualmente de una menor de 4 años.
La madre de la niña fue quien denunció el hecho.
Según la Policía Nacional Civil (PCN) el capturado, identificado como Juventino"N" de 66 años, fue sorprendido en la 5a. avenida final Jumaj, zona 6 de Quetzaltenango.
De acuerdo a las investigaciones, el 5 de mayo del 2024 el hombre habría cometido el abuso contra la menor en la aldea Sa Lorenzo, Huehuetenango.
La PNC confirmó que la orden de detención fue girada por el juzgado local el 26 de agosto de este año, por el delito de Violación Con Agravación de la Pena y Circunstancias Especiales de Agravación.