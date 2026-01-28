Versión Impresa
¡Disparos y persecución! Asesinan a conductor para robarle su vehículo

28 de enero de 2026, 09:07
Tras presenciar el ataque armado, otros conductores informaron a las autoridades para atender a la víctima. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

El joven falleció debido a la gravedad de sus heridas, fue declarado sin vida ingresando al hospital.

Durante la mañana de este miércoles 28 de enero, un hombre murió tras un ataque armado ocurrido en el bulevar Buganbilias, zona 6 de la Ciudad de Guatemala. 

Conductores que se encontraban en el tránsito lento, observaron que un joven, abordo de una motocicleta, conducía a excesiva velocidad, tratando de escapar de delincuentes que le disparaban. 

Metros más adelante, las balas lo alcanzaron, desequilibrándolo y haciéndolo caer al suelo. Los atacantes tomaron la motocicleta y se dieron a la fuga.

Los testigos llamaron a los Bomberos Municipales para atender la emergencia. 

A pesar del esfuerzo de los socorristas fue declarado como fallecido por los médicos de turno a su llegada al hospital. (Foto: Rafael Zuñiga/CBM)
Víctima identificada

Los bomberos acudieron al llamado y atendieron la emergencia. En el lugar descrito, localizaron a la víctima sobre el asfalto y le brindaron la asistencia. Lo trasladaron en estado delicado a la emergencia del Hospital San Juan de Dios. Sin embargopor la gravedad de las heridas murió en el trayecto.

El ahora fallecido fue identificado como Juan de Jesús Martínez Fuentes, de 23 años. 

Las autoridades investigan el incidente que dejo a otro fallecido por robo. Según denuncias recibidas en la Policía Nacional Civil hasta el 25 de enero se reporta el robo de 174 vehículos de dos ruedas, dando una cifra de 8 cada día que es robada en algún punto del país.

Los delincuentes atacaron al joven y le robaron su vehículo. (Foto: Rafael Zuñiga/CBM)
  • Últimas noticias de Guatemala

