Tragedia en carretera: auto embiste a pareja que volvía de una actividad religiosa

Una cámara de seguridad captó el accidente de tránsito que dejó a una pareja de esposos fallecida. El auto impactó de frente contra las víctimas.
Durante el mediodía de este domingo 25 de enero ocurrió un accidente de tránsito en Jutiapa. En una carretera, un vehículo embistió a una pareja que conducía por la ruta. Ambos murieron en el acto y el vehículo implicado provocó otro accidente.
Román Arias y María Antonia García volvían en su motocicleta luego de un evento religioso, según detallen medios locales. Conducían en un sector del Botadero, cantón Valencia, en Jutiapa.
La pareja conducía sobre la ruta por el carril derecho. De pronto, un vehículo tipo camioneta, que era conducida a excesiva velocidad por el carril contrario, pierde el control y embiste de frente a la pareja.
Debido al impacto, Román Arias y María Antonia García salen expulsados por el aire. Según los socorristas que atendieron la amergencia, sufrieron politraumatismo general.
Video del accidente
Horas después de la tragedia, el video del accidente fue difundido en redes sociales. Las imágenes quedaron captadas por una cámara de vigilancia ubicada en el sector.