Atacan a tiros a excandidato a la alcaldía de Tiquisate

Durante una actividad pública y frente a decenas de personas, unos desconocidos atacaron a Luis Armando Mota, quien había sido candidato a alcalde de Tiquisate en las anteriores elecciones.

Mota era actualmente el presidente del Consejo Comunitario de Desarrollo (Cocode), pero este domingo 7 de septiembre, unos sujetos armados le dispararon en repetidas ocasiones, quitándole la vida.

Esto sucedió cuando se llevaba a cabo una actividad gastronómica denominada "Paseo las Sombrillas", en la que participan maestros y alumnos de diferentes instituciones educativas, y demás vecinos de la localidad.

Los responsables del crimen huyeron del lugar, en el que también quedaron heridos una profesora y un menor de edad, según indicaron los testigos del hecho.

El ataque armado contra Luis Armando Mota fue ante la mirada de decenas de personas. (Foto: redes sociales)