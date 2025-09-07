Versión Impresa
Atacan a tiros a excandidato a la alcaldía de Tiquisate

  • Por Geber Osorio
07 de septiembre de 2025, 16:00
Luis Mota, excandidato a alcalde de Tiquisate, fue asesinado durante actividad gastronómica. (Foto: Nuestro Diario)

Los atacantes disparon contra la víctima mientras almorzaba en el municipio de Escuintla.

Durante una actividad pública y frente a decenas de personas, unos desconocidos atacaron a Luis Armando Mota, quien había sido candidato a alcalde de Tiquisate en las anteriores elecciones.

Mota era actualmente el presidente del Consejo Comunitario de Desarrollo (Cocode), pero este domingo 7 de septiembre, unos sujetos armados le dispararon en repetidas ocasiones, quitándole la vida.

Esto sucedió cuando se llevaba a cabo una actividad gastronómica denominada "Paseo las Sombrillas", en la que participan maestros y alumnos de diferentes instituciones educativas, y demás vecinos de la localidad.

Los responsables del crimen huyeron del lugar, en el que también quedaron heridos una profesora y un menor de edad, según indicaron los testigos del hecho.

El ataque armado contra Luis Armando Mota fue ante la mirada de decenas de personas. (Foto: redes sociales)
