Vehículo vuelca: el conductor y un niño de 7 años fallecen tras el impacto

  • Por Geber Osorio
06 de septiembre de 2025, 20:50
El accidente de tránsito provocó la muerte de un adulto y un menor de edad. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Vecinos del lugar llamaron inmediatamente a los socorristas al percatarse del suceso.

Bomberos Voluntarios informaron la noche de este sábado acerca de un accidente de tránsito en el que se reportaron dos fallecidos.

Se trata de un adulto, de 52 años, y un niño, de 7 años, quienes aún no han sido identificados.

Se dio a conocer que un vehículo volcó y colisionó contra el frente de un local comercial.

Siendo esto en la aldea Concepción El Ciprés, en el municipio de San Raymundo, del departamento de Guatemala.

Los elementos bomberiles indicaron que los cuerpos ya no contaban con signos vitales. (Foto: Bomberos Voluntarios)
