Así avanzan los trabajos del muro de protección en Boca del Monte (video)

-

El paso por el carril pegado al talud estará cerrado.

EN CONTEXTO: El túnel que cruzará la ruta Interamericana desde Mixco

Los trabajos para proteger el área del derrumbe ocurrido entre la avenida Hincapié y Boca del Monte, han comenzado, así lo informaron las autoridades de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial)

De acuerdo a Covial, la labor consistirá en colocar un muro de contención tipo Soil Nailing en el kilómetro 11, entre Guatemala y Villa Canales.

Se introducirán anclajes a varios metros de profundidad de la montaña. Luego se instalarán electromallas y se recubrirá la ladera con lanzamiento de concreto de alta resistencia.

¡Trabajamos para que transites con seguridad!



Iniciamos con la protección del talud en el km 11.5 de la RD-GUA-01-01, entre la Hincapié y Boca del Monte, a través de un muro de contención tipo Soil Nailing. ‍♂️#COVIALMantenimientoQueConecta #ElPuebloDignoEsPrimero pic.twitter.com/HTM4j72Ccb — COVIAL – CIV (@COVIAL_CIV) October 9, 2025

Paso cerrado

Para mayor seguridad y con el fin de evitar complicaciones viales, mientras se realicen los trabajaos el carril pegado al talud permanecerá cerrado de 9:00 a 16:00 horas.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Canales trabajará en conjunto con las autoridades para garantizar la seguridad y el tránsito fluido durante los trabajos.

Vías alternas

Las autoridades municipales recomiendan a los conductores planificar sus viajes y considerar rutas alternas, como las vías de Santa Catarina Pinula hacia Boca del Monte, la Calzada Atanasio Tzul, la vía privada VAS, Villa Canales, Ciudad Real, Avenida Petapa o Aguilar Batres.

También instan a conducir con precaución, debido a que la zona ha sido considerada de alto riesgo.