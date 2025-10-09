Así avanzan los trabajos del muro de protección en Boca del Monte (video)

El paso por el carril pegado al talud estará cerrado.
Los trabajos para proteger el área del derrumbe ocurrido entre la avenida Hincapié y Boca del Monte, han comenzado, así lo informaron las autoridades de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial)
De acuerdo a Covial, la labor consistirá en colocar un muro de contención tipo Soil Nailing en el kilómetro 11, entre Guatemala y Villa Canales.
Se introducirán anclajes a varios metros de profundidad de la montaña. Luego se instalarán electromallas y se recubrirá la ladera con lanzamiento de concreto de alta resistencia.
Paso cerrado
Para mayor seguridad y con el fin de evitar complicaciones viales, mientras se realicen los trabajaos el carril pegado al talud permanecerá cerrado de 9:00 a 16:00 horas.
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Canales trabajará en conjunto con las autoridades para garantizar la seguridad y el tránsito fluido durante los trabajos.
Vías alternas
Las autoridades municipales recomiendan a los conductores planificar sus viajes y considerar rutas alternas, como las vías de Santa Catarina Pinula hacia Boca del Monte, la Calzada Atanasio Tzul, la vía privada VAS, Villa Canales, Ciudad Real, Avenida Petapa o Aguilar Batres.
También instan a conducir con precaución, debido a que la zona ha sido considerada de alto riesgo.