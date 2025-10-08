El túnel que cruzará la ruta Interamericana desde Mixco

La finalidad del túnel es construir un drenaje pluvial.
OTRAS NOTICIAS: ¡Prepárate! Estas actividades generarán mayor tránsito en octubre
El alcalde de Mixco, Neto Bran, anunció este miércoles 8 de octubre la elaboración de un túnel en Mixco, el cual cruzará toda la ruta Interamericana.
De acuerdo al jefe edil, esta obra tiene como finalidad construir un drenaje pluvial que ayudará a evitar inundaciones ocasionadas por las fuertes lluvias que han caído en el territorio nacional.
El túnel comenzará desde Vea Canal hasta el barranco, frente al Polideportivo de la 4 de Febrero, Mixco.
Bran compartió a través de sus redes sociales como van los avances.