Así cantó Rubí en "La Academia"

La actuación de la famosa quinceañera mexicana Rubí en "La Academia" se viralizó recientemente en redes sociales.

La joven que se hizo famosa en las redes luego de que su familia anunciara su fiesta de quince años e invitara a todos, es parte de los seleccionados participantes al primer concierto de "La Academia" que se celebrará el domingo 12 de junio. Rubí fue salvada por los espectadores.

En un concierto especial frente a los medios de comunicación los 18 seleccionados interpretaron una canción y dos fueron eliminados. Rubí fue salvada a pesar de que su interpretación del tema "Equivocada", dejó mucho que desear según el jurado, especialmente Lolita Cortés.

Así fue la expresión de Ana Bárbara al escuchar a Rubí. (Foto: Oficial)

La juez conocida por su rudeza le dijo a Rubí "Tú no deberías estar aquí".

"Me sorprende muchísimo que... ¿cuántos dijimos? 7 mil y tantos, que hicieron audición esta noche, que este sea el ejemplo de lo que encontraron. ¡Me parece inverosímil!, creo que hubo mucho nervio ¡sí!, pero cuando hay nervio también se ve, y lo dice el director, de qué están hechos y lo dijo el señor Gavito, en el momento en el que pisan el escenario se les ve el hambre, hay unos a los que se les puede trabajar pero no entiendo los que escogieron en este alumnado, qué esperan que diga... ¡no nena, no princesa! para mí ¡tú no debes de estar aquí!", explicó.

Lolita Cortés trató de calmar a la joven mientras ella cantaba. (Foto: oficila)

Alexander Acha también opinó que ella no tenía lo que se necesitaba para estar en la competencia.

Así cantó Rubí su tema: