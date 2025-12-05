Así captaron a Jason Momoa durante la "Residencia" de Arjona (video)

El actor fue captado, junto a Adria, durante el concierto de Ricardo Arjona en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.
EN CONTEXTO: Jason Momoa asiste junto a Adria a "Residencia" de Ricardo Arjona
El famoso actor de Hollywood, Jason Momoa, formó parte del público de la Residencia de Ricardo Arjona, durante la noche de este jueves 4 de diciembre.
Varios asistentes notaron la presencia no solo del actor, también de su novia, Adria Arjona, hija del cantautor guatemalteco.
Momoa y Adria se encontraban en uno de los palcos, de donde se levantaron para saludar al cantautor guatemalteco.
Un video ha circulado en redes sociales, donde se ve a Momoa grabando una parte del concierto de su "suegro".