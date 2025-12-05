Versión Impresa
Así captaron a Jason Momoa durante la "Residencia" de Arjona (video)

  • Por Jessica González
05 de diciembre de 2025, 08:16
El actor fue captado entre el público. (Foto: captura de pantalla).

El actor fue captado, junto a Adria, durante el concierto de Ricardo Arjona en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. 

El famoso actor de Hollywood, Jason Momoa, formó parte del público de la Residencia de Ricardo Arjona, durante la noche de este jueves 4 de diciembre. 

Varios asistentes notaron la presencia no solo del actor, también de su novia, Adria Arjona, hija del cantautor guatemalteco.

Momoa y Adria se encontraban en uno de los palcos, de donde se levantaron para saludar al cantautor guatemalteco.

Un video ha circulado en redes sociales, donde se ve a Momoa grabando una parte del concierto de su "suegro".

Míralo aquí: 

@sullymarisolperez tan chulos #aquaman #jasonmamoa#airaarjona ♬ sonido original - fiestacostumbrista

  • Últimas noticias de Guatemala

