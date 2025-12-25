¡Urgente! Capturan a un hombre que disparó hacia un domicilio (videos)

Elementos de la PNC lo trasladan en una patrulla luego de una persecución.
Luego de una persecución policial en Parramos, Chimaltenango, se logró la captura de un individuo que portaba armas ilegales.
Información preliminar indica que el hombre habría disparado hacia un domicilio de la zona antes de ser capturado y que se le incautaran tres armas ilegales.
En las imágenes se puede observar como el ahora arrestado es dirigido a una patrulla de la Policía Nacional Civil (PNC) con apoyo de los agentes.
Asimismo, que posiblemente no se encuentra en sus cinco sentidos, ya que cae en repetidas ocasiones y los policías le ayudan a reincorporarse.