Un fallecido y un herido durante celebración de Navidad en Villa Nueva

Un ataque armado en la colonia Los Cerritos, zona 5 de Villa Nueva, dejó como saldo un hombre fallecido y una mujer herida durante la celebración de Navidad.

Jonathan Castillo Lemus, de 30 años, falleció a causa de múltiples impactos de bala, mientras que Evelin Carina Gómez, de 42, resultó herida durante un ataque armado registrado en la colonia Los Cerritos, zona 5 de Villa Nueva, que interrumpió la celebración de Navidad de los vecinos del sector.

El hecho ocurrió en la intersección de la 9ª avenida y 9ª calle. Bomberos Voluntarios acudieron al lugar y localizaron a Gómez con varias heridas de bala; tras brindarle atención prehospitalaria, fue trasladada a un centro asistencial, donde permanece bajo observación médica.

El cuerpo sin vida de Jonathan Castillo Lemus quedó tirado en la vía pública. (Foto: CVB)

En el mismo punto, los socorristas confirmaron que Castillo Lemus ya no contaba con signos vitales, debido a las lesiones provocadas por los disparos.

Posteriormente, agentes de la Policía Nacional Civil y peritos del Ministerio Público realizaron las diligencias correspondientes para establecer las circunstancias del ataque y dar seguimiento a la investigación.