¡Corrió con sus hijos! Así celebró Messi el gol ganador del Inter Miami (video)

Con un gran abrazo a sus hijos y familia, Leo Messi celebró el gol que le dio la victoria al Inter Miami.

El astro argentino consiguió darle la victoria al Inter Miami con un golazo con el que venció al Cruz Azul en la disputa por la Leagues Cup. La fuerte adrenalina por la emoción de la victoria la compartió con un tierno momento junto a sus hijos.

Leo Messi hizo su debut en el Club Internacional de Fútbol Miami, conocido como Inter Miami FC entrando en el minuto 54, cuando el marcador era 1-1. A los pocos minutos en el área de juego, Messi ejecutó el tiro libre y puso la pelota directo en la meta.

Los momentos de alegría no se hicieron esperar y mientras recibió abrazos de sus compañeros, Messi fue corriendo hacia sus hijos a quienes les dio un gran abrazo. El momento fue captado en video.

Por su parte, su esposa Antonela Rocuzzo compartió una foto de Leo visto de espaldas luego del gol, donde el astro argentino levanta el brazo en señal de alegría.

Nothing beats celebrating with the fam.



What a moment for Leo Messi. pic.twitter.com/cWsiYnBXY6 — Major League Soccer (@MLS) July 22, 2023 Decidió jugar en Miami para disfrutar de esto. pic.twitter.com/xyQr6UXNxK — Messismo (@Messismo10) July 22, 2023