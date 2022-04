Así comenzó la relación entre Amber Heard y Johnny Depp

Johnny Depp contó desde el estrado, en el juicio donde demanda a Amber Heard por difamación, cómo inició su relación amorosa cuando coincidieron en la película "The rum diary".

El famoso dijo que vio a Amber Heard durante la película, contó además un momento específico en donde empezó la atracción entre ellos:

"Ese día después del trabajo, Miss Heard llegó a mi trailer, yo estaba escuchando blues, tomamos una copa de vino y nos besamos, mi tráiler era el único parqueado en ese lote, ella pensaba pasar la noche, pero pensé que no era una buena idea", explicó.

Cabe mencionar que en ese momento él aún estaba casado con Vanessa Paradise y Amber tenía una relación formal.

(Foto: Oficial)

"En ese tiempo, mi esposa estaba estancada en Los Ángeles, estaba aburrida, era una cantante muy conocida en Francia, pero estaba en Estados Unidos por mí, yo no quería que se estancara creativamente y terminamos. Luego empezamos a salir con Amber aquí y allá", explicó el famoso.

El famoso contó que un día vio un hermoso vestido blanco, perfecto para Heard "se lo compré para regalárselo porque le había gustado", explicó.

"En mi cabeza era la compañera perfecta, le gustaba el blues que yo escuchaba, era dulce, divertida, por un año y medio era maravillosa, pero las cosas empezaron a cambiar".

La abogada le preguntó cómo fue el cambio de Amber con el tiempo:

"Si ella quería ir a la cama, yo le decía 'vete, me quedaré viendo televisión', pues padezco de insomnio y si me iba a dormir, me quedaba viendo hacia el techo, eso no lo aceptaba, tenía reacciones inusuales, empezó con cosas pequeñas que luego crecieron".

Acerca de cómo se trataban, Deep contó que le decía "Slim", y ella le decía "Steve" por una película de época de Humphrey Bogart y Lauren Bacal.

"Había una diferencia de edad", dijo Depp acerca de la relación de ambos, por ello la comparaba con los artistas del Hollywood de la Época de Oro, donde él era mayor que ella.

Acerca de cómo conoció a los padres de Amber dijo:

"Llegaron a Los Ángeles, a mi estudio, la mamá era un ángel y la amé de inmediato... su papá era como un vaquero de caricatura", expresó. "Fui aceptado, me sentía bien, me sentía en familia, hasta nuestra separación", afirmó el actor.