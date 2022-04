"A los 11 tomaba las pastillas de mi madre": las duras declaraciones de Johnny Depp

Johnny Depp afirmó en el estrado que probó las drogas a los 11 años, como parte de su testimonio. El actor inició sus declaraciones respecto a la demanda que hace contra Amber Heard por difamación.

Johnny Depp narró detalles duros de su niñez, como el abuso que sufrió por parte de su madre, el abandono por parte de su padre, cómo su mamá trató de suicidarse con pastillas y todo sobre su adicción.

Cuando los abogados le preguntaron cómo inició en el mundo de las drogas, él confesó que inició a la temprana edad de 11 años.

"Mi mamá tomaba pastillas para 'los nervios' entonces a los 11 yo también quería calmarme y no sabía cómo, entonces comencé a tomar las pastillas de mi madre para escapar", agregó, recordando que su mamá ejercía violencia física contra él.

"No puedo decir que estoy orgulloso de eso, pero no podría decir algo más, nunca tomé ninguna substancia en alguna fiesta, las usé para calmar a los fantasmas que están conmigo desde mi niñez, me automediqué, quería escapar de mi propio cerebro", afirmó.

El actor agregó que los 11 años es la edad a la que regularmente un niño es introducido a las drogas, como marihuana "según el barrio donde vives".

También afirmó que las acusaciones de Amber de su abuso de drogas y su violencia con ella es falsa, pues jamás fue violento.

"No fui tímido en probar sustancias, incluso lo he dicho en entrevistas como 'TV Guide', que era famosa en un momento... creo que los niños que miraban '21 Jump Street' (Comando especial) tenían que saber lo que les pasaría en algún momento, en esa entrevista fui honesto, quería que aprendieran y que supieran que todos pasamos por eso", afirmó.

"Probé toda clase de drogas a los 15 años pero eso no quiere decir que seguí usándolas, o consumiendo ácido cada 5 minutos, por muchos años no toqué las drogas", dijo.

"Como lo dije, nunca lo probé por un efecto de diversión, estaba experimentando un trauma", dijo agregando que nunca se salió de control al tomar substancias.

Luego se le preguntó a que sustancia era adicto y él reveló que a la Oxicodona, un Opio. "Tomas estas pastillas para sentirte bien", pero afirmó que salió de su adicción y ha trabajado mucho por ello.

El actor aún sigue dando sus declaraciones durante el juicio que enfrente con Amber Heard, su exesposa.