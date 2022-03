"No jueguen con fuego" advierte Bukele y anuncia medidas económicas

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció que está dispuesto a negociar con transportistas y que aprobará una serie de medidas a fin de proteger la economía del país ante la crisis geopolítica provocada por la invasión rusa a Ucrania.

Este domingo 13 de marzo se realizará una sesión en la Asamblea Nacional para la aprobación de las medidas, informó Ernesto Castro, presidente del Legislativo salvadoreño. Con ello, a partir del próximo lunes, entrarán en vigencia 11 medidas económicas con las que se espera paliar los altos precios del petróleo y la crisis económica mundial que ya se percibe en El Salvador con el encarecimiento de todos los productos y servicios.

En cadena nacional, el presidente Nayib Bukele explicó las medidas, mismas que aclaró que no forman parte de los 10 impulsos económicos que tiene planificados presentar para la economía nacional.

Bukele reducirá el precio del galón de gasolina, habrá inspección a gasolineras, castigarán a expendedoras que eleven el precio del combustible, habrá subsidio al gas propano y se fijarán precios máximos y un contingente de policías supervisarán los precios de pasaje en buses y microbuses para transporte de colectivo.

El gobernante ha sido muy enfático en proteger el bolsillo del pueblo y en su red social dijo "El Gobierno está en toda la disposición de sentarse a trabajar con los transportistas para buscar las soluciones a los problemas del sector. Pero el punto de partida debe de ser el cobro exacto de la tarifa establecida, ni un centavo más. No jueguen con fuego".

Estas on las medidas

1. Suspensión por tres meses el cobro del impuesto del Fondo de Estabilización para el Fomento Económico (FEFE) también llamado “Impuesto de Guerra”.

Con esta medida los conductores que compren gasolina o diésel en las estaciones de servicio ya no pagarán $0.16 por cada galón de combustible que compren. Según Bukele, este impuesto recaudaba $3.84 millones cada mes, por lo que en tres meses, el Estado dejará de percibir $11.5 millones.

2. Suspensión por tres meses de la Contribución al transporte (Cotrans)

Tendrá un efecto directo de la reducción de $0.10 por galón de combustible. Esta contribución sirve para pagar subsidio a buses y microbuses para que no aumenten el pasaje a los usuarios.

3. Despliegue de inspecciones en embarcaciones y gasolineras

Se reforzará la inspección a través de inspectores de la Defensoría del Consumidor tanto en las embarcaciones que traen los derivados del petróleo como de las distribuidoras y gasolineras para verificar que sea la gasolina declarada y que se comercialice la cantidad correcta en las estaciones de servicio.

4. Ley de sanciones por abusos en el comercio de productos derivados de hidrocarburos.

Se reforzarán las medidas para evitar cualquier abuso de cobros en toda la cadena de suministro de los derivados del petróleo.

El alza precio de la gasolina y diésel está afectando a nivel mundial. (Foto: archivo/Soy502)

5. Se mantiene subsidio de $8.04 al gas propano.

Esta es una medida que ya se implementa. Es una ayuda estatal que la reciben aproximadamente un millón de hogares en el país.

6. Precios máximos por cilindro de gas propano

Se mantienen los precios máximos de gas propano y para garantizarlos el gobierno mantendrá inspectores que atenderán denuncias relacionadas con el precio y el peso de los cilindros del gas.

7. Incremento de inspecciones en distribuidores de gas propano

Habrá más inspectores para fiscalizar a los distribuidores de gas propano y así verificar que el tambo lleve la medida correcta.

8. Incremento de inspectores del VMT para verificar cobro exacto de pasaje.

Habrá más inspectores del Viceministerio de Transporte así como de la Defensoría del Consumidor para verificar que no hayan cobros ilegales del pasaje del transporte público.

9. CEL debe aumentar generación de energía renovable y renegociar contratos con distribuidoras eléctricas.



Esto se hará para que se reduzca la generación de energía térmica, es decir, que no sea derivada de hidrocarburos para que no afecte la tarifa eléctrica. Además se renegociará contratos con las distribuidoras para que no hayan incremento en la tarifa.

10. Suspenderán aranceles a importación de productos de la canasta básica por un año.

Entre los productos de la lista están cereales, aceites, frutas, verduras y otro tipo de alimentos básicos para el consumo de los salvadoreños.

11. Autorización de importación a productos alimenticios.

Se destacó una lista de 67 países desde los cuales se facilitará la importación de alimentos con el fin de evitar desabastecimiento.