Así se convirtió “La Casita del Horror” en una tradición anual

Los Simpson vuelven a encender el espíritu de la Noche de Brujas.
ENTÉRATE: Sigue viva: Matt Selman habla de supuesta muerte de Marge Simpson
Desde 1990, La Casita del Horror se ha consolidado como uno de los episodios más esperados de Los Simpson.
Este especial anual, que combina humor, terror y sátira, ha trascendido generaciones y se ha convertido en un clásico de Halloween.
A lo largo de 35 entregas, la familia amarilla ha parodiado películas icónicas como Psycho, The Shining, The Fly o The Amityville Horror, con segmentos independientes que permiten a los personajes sumergirse en universos alternos y monstruosos.
LEE: ¿Por qué Marge Simpson tiene el pelo tan alto? Conoce esta teoría
Con historias memorables como The Shinning o Time and Punishment, los especiales no solo rinden homenaje al cine de terror, sino que mantienen vivo el espíritu de la Noche de Brujas en la cultura popular.
Cada octubre, los fans celebran con maratones, disfraces y referencias que confirman que La Casita del Horror no es solo animación: es una tradición televisiva que mezcla miedo, risa y nostalgia en partes iguales.