Hombre expone a niño al cruzar carretera en Palín, Escuintla

El hecho ocurrió en la ruta al Pacífico y fue calificado como temerario por usuarios de redes sociales.

Un video que se hizo viral en redes sociales muestra como un hombre cruza una concurrida carretera con una motocicleta que remolca dos carretillas, en una de ellas va un niño.

El hecho ocurrió en un punto de la ruta al Pacífico, en el municipio de Palín, Escuintla, en el video se muestra como un joven remolca las carretillas y al menor y frena a la mitad de la carretera donde hay un retorno.

El conductor espera por más de medio minuto a que la carga vehicular disminuya, en ese lapso cruza palabras con el menor que se encuentra dentro de una carretilla sosteniendo algunos utensilios.



Resaltan alto riesgo al trasladar a un niño en un carrito atado a una motocicleta.



Ocurrió en Ruta al Pacífico, a la altura de Palín, Escuintla. pic.twitter.com/g8SAgrDRhK — Vichoguate (@vichoguate) January 2, 2026

Luego de la espera el motorista cruza la autopista y desaparece de la imagen. El video fue viralizado en redes sociales donde se señala que fue una acción temeraria del hombre en la cual arriesgó la vida del menor.

Decenas de usuarios de redes sociales han comentado el video y mostrado su inconformidad con la acción del protagonista, señalan que además de poner en peligro su vida y la del menor, también puso en peligro a los conductores que circulaban en el lugar.

Hasta el momento se desconoce si las autoridades de Palín, Escuintla, buscan al conductor para sancionarlo.