Presentadores guatemaltecos recuerdan con nostalgia a Raquel Escalante

Raquel Escalante falleció tras una larga batalla contra el cáncer, sus seguidores y sus compañeros de trabajo recordaron la alegría y espontaneidad de la guatemalteca con nostálgicos videos.

Raquel formó parte de diversos programas en dos casas televisivas del país, por ello era muy conocida y querida por los guatemaltecos.

Fue en marzo de 2024 que la joven reina de belleza compartió su diagnóstico con sus seguidores y desde allí comenzó con un duro tratamiento, con todo al apoyo de su casa televisiva de ese momento, TV Azteca Guate.

A través de un clip la guatemalteca sorprendió al contar la situación de su padecimiento y motivó a quienes viven el mismo diagnóstico a continuar, no desmayar y agradecer.

Tras la noticia de su fallecimiento el 28 de noviembre de 2025, sus amigos le rindieron varios homenajes. Danna Castillo, Frank Orellana, Stephanie Soto, Vicky Flores, Karla Mejía y Gadiel Álvarez, fueron algunos de los compañeros que recordaron a la presentadora, que enamoró con su carisma e inspiró a muchos a luchar.

Su trayectoria

Raquel Escalante, originaria de Santa Rosa, fue Miss Guatemala Intercontinental 2021, cuarta finalista en Miss City Tourism World 2017 y participó en la final de Miss Tourism World en China.

En la televisión nacional, participó en "Combate" y "Sabadísimo", de los canales de Albavisión, también fue parte de la familia de TV Azteca Guate, en el programa "¡Qué Chilero!", donde fueron sus últimas apariciones en cámara.

La despedida de sus compañeros

Así recuerdan a la joven de 28 años cuyo amor por lo que hacía y por la vida contagiaba y llenaba de energía a muchos.

@tephasoycr Despiértenme de este pésimo sueño por favoooor Mi bebé, mi reina, mi Raquelitaaaa! Que será de este mundo sin ti nobleza? Que haré yo sin ti? Quien me dirá te amo con ternura? Quién será mi dupla perfecta? Quien llegará con su Mc? Que serán de tus perritos sin ti? Raquelita TÚ NO POR FAVOR!! Necesito seguir escuchándote, escuchar tus gritos, verte maquillándote, verte contagiando a tu alrededor con tu energía! Mi reina tú nooo ASÍ TE RECORDARÉ SIEMPRE

@gadieltv #descansaenpaz @Raquelita ✨

