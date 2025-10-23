¡Pilas pues! Así están distribuidas las entradas para los partidos de la Sele

-

A pesar del aforo reducido del estadio El Trébol, se espera una verdadera fiesta para apoyar a la Azul y Blanco.

Durante la conferencia de prensa de este jueves 23 de octubre, la Federación Nacional de Futbol de Guatemala (FFG) aseguró que se tiene permitido el aforo de 7 mil personas en el estadio El Trébol, para los duelos por la eliminatoria mundialista frente a Panamá y Surinam, de la fecha FIFA de noviembre.

Según explicaron las autoridades, de ese aforo, serán un total de 5 mil boletos los que se pondrán a la venta para el público en general, distribuidos en tres de las localidades del recinto deportivo.

General: 2,300 entradas

2,300 entradas Preferencia: 2,100 entradas

2,100 entradas Tribuna: 600 entradas

A partir del 4 de noviembre puedes adquirir tus entradas para los partidos de local de la #SeleMayor de la ronda final de la eliminatoria mundialista.#VamosGuate #ModoSelección ⚽️ pic.twitter.com/IM7KqlkrFb — FFG (@fedefut_oficial) October 23, 2025

De las 2 mil entradas restantes para completar el aforo permitido, la mitad van para los patrocinadores y lo demás se distribuye entre las cortesías que se le entregan a la Asamblea del Futbol de Guatemala, las familias de los jugadores, FIFA, Concacaf y al equipo visitante (200 entradas). Esta distribución es idéntica tanto para el duelo contra los canaleros, como contra los surinameses.

La venta de los boletos para lo que podría ser una verdadera fiesta deportiva, si Guatemala consigue la histórica clasificación a la Copa del Mundo de United 2026, arrancará el próximo 4 de noviembre, de manera presencial en dos agencias del Banco de los Trabajadores (Bantrab): la sede ubicada Vista Hermosa, zona 15, y la otra sucursal ubicada en Centro Piace de la Avenida Reforma, zona 9. La boletería estará a cargo de la empresa costarricense "Ticketshow", que tiene experiencia en eventos deportivos, la cual fue contratada por la Federación para mejorar un aspecto que tantos problemas dio en el último duelo de la Bicolor en casa.

Además, la FFG expresó que está promoviendo otras alternativas para poder ver el partido, sabedores que el aforo es mucho más reducido que en otras ocasiones, como la de reunirse en algunos puntos para verlo en pantallas gigantes, como ya ha sucedido en otras ocasiones.