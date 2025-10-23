¡Vamos Guate! Revelan precios de los boletos para los partidos ante Panamá y Surinam

-

Ya está todo listo para los duelos frente a Panamá y Surinam en la fecha FIFA de noviembre, donde buscaremos el boleto histórico al Mundial.

A menos de un mes de encarar los duelos clave frente a los canaleros y los surinameses en el cierre de las eliminatorias mundialistas rumbo a United 2026, la Federación de Futbol de Guatemala anunció este jueves 23 de octubre cómo será el proceso de la venta de boletos.

Como en cada ocasión, los aficionados seguramente llenarán ahora El Trébol para mostrar el apoyo a una Selección que espera responder en la cancha. (Foto: Archivo)

Precios y entradas

La Azul y Blanco se jugará la clasificación histórica a una Copa del Mundo en el estadio El Trébol, habitual casa de Municipal, en donde estarán habilitadas 5,000 entradas, repartidas en tres localidades.

General : Q500

: Q500 Preferencia : Q1,200

: Q1,200 Tribuna: Q1,700

A estos precios hay que sumarle Q30, que es el valor que cobra la empresa encargada de la venta de los boletos: "Ticketshow".

¿En dónde y cuándo se venderán?

Los aficionados que quieran adquirir boletos tendrán que hacerlo a través de las agencias del Banco de los Trabajadores: la sede ubicada Vista Hermosa, zona 15, y la otra sucursal ubicada en Centro Piace de la Avenida Reforma, zona 9.

La venta será de manera presencial, pero la entrada será digital. Cabe destacar que los boletos no se pueden imprimir, pues el código QR se tendrá que llevar en el teléfono, para presentarlo al ingreso al recinto deportivo.

Las entradas comenzarán a venderse el próximo 4 de noviembre. Además, ese día, se anunció que la venta funcionará para los dos encuentros, tanto para el duelo contra Panamá y Surinam.

Serán cinco días los que estarán disponibles los boletos en las dos agencias y luego, de quedar disponibles, se quedarán de manera completamente digital.