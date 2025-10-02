Así elige Ricardo Arjona las canciones que estarán en la gira

Ricardo Arjona se encuentra en uno de los momentos más importantes de la producción de la gira "Lo que el SECO no dijo", la selección del repertorio.
El guatemalteco está escogiendo los temas nuevos sin dejar pasar los clásicos que han hecho de su carrera un éxito.
"No hay peor momento que el de elegir. Desempolvar a las consentidas o presumir a las nuevas. ¿Me ayudan?" escribió junto a un video donde se aprecia en el estudio haciendo arreglos.
Entre los temas que ensaya están "Acompáñame a estar solo", "Hacer patria", "Quiero" y "A la luna en bicicleta".
"La noche más larga del mundo, las canciones que estarán y las que no", anotó.
La residencia de Ricardo Arjona en Guatemala inicia el 31 de octubre, en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Muchos están a la expectativa de su show.
Durante varios días de noviembre el guatemalteco se presentará en un imperdible show
