Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Récord de Ricardo Arjona al abrir quinta fecha en Miami

  • Con información de Kevyn Girón/Colaborador
20 de septiembre de 2025, 10:02
Quinta función confirmada en el Kaseya Center. (Foto: X)

Quinta función confirmada en el Kaseya Center. (Foto: X)

El tour Lo que el seco no dijo continúa marcando récords.

PODRÍA INTERESARTE: Ricardo Arjona anuncia su próxima gira de conciertos

El cantautor guatemalteco confirma la apertura de la quinta fecha para la gira, en el Kaseya Center de Miami, consolidando un nuevo hito en su carrera al ser el primer artista latino en lograrlo.

Arjona rompe récord con cinco conciertos en Miami. (Foto: X)
Arjona rompe récord con cinco conciertos en Miami. (Foto: X)

ENTÉRATE: Ricardo Arjona lanza fechas de gira en Estados Unidos

En Miami, las primeras cuatro funciones de Ricardo Arjona se agotaron en tiempo récord, provocando la apertura de una nueva fecha programada para el 7 de abril de 2026.

Ricardo Arjona refuerza su legado tras 40 conciertos vendidos en América. (Foto: X)
Ricardo Arjona refuerza su legado tras 40 conciertos vendidos en América. (Foto: X)

La noticia llega tras la confirmación de que Ricardo ha llenado dos veces el Madison Square Garden de Nueva York, completando 40 conciertos vendidos en América.

Arjona continúa estableciéndose como un ícono de la música latina a nivel mundial, tras el éxito del tour en distintos recintos en países como Guatemala, Argentina, Chile y Estados Unidos.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar