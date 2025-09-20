Récord de Ricardo Arjona al abrir quinta fecha en Miami

El tour Lo que el seco no dijo continúa marcando récords.
El cantautor guatemalteco confirma la apertura de la quinta fecha para la gira, en el Kaseya Center de Miami, consolidando un nuevo hito en su carrera al ser el primer artista latino en lograrlo.
En Miami, las primeras cuatro funciones de Ricardo Arjona se agotaron en tiempo récord, provocando la apertura de una nueva fecha programada para el 7 de abril de 2026.
La noticia llega tras la confirmación de que Ricardo ha llenado dos veces el Madison Square Garden de Nueva York, completando 40 conciertos vendidos en América.
Arjona continúa estableciéndose como un ícono de la música latina a nivel mundial, tras el éxito del tour en distintos recintos en países como Guatemala, Argentina, Chile y Estados Unidos.