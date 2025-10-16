Así está el paso por el kilómetro 24 ruta a carretera a El Salvador (video)

-

A partir de este jueves dos carriles con dirección a la ciudad serán habilitados de 4 a 9 de la mañana.

Tras diez días de labores en el punto afectado por un derrumbe, una de las vías en el kilómetro 24 de la carretera a El Salvador fue habilitada desde las cuatro de la mañana de este jueves.

La Municipalidad de Villa Canales y la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) informaron que el tránsito estará permitido a partir del jueves 16 de octubre de 4:00 a 9:00 horas como parte de una prueba que se extenderá durante 24 horas.

Durante este periodo, se evaluará el flujo vehicular y la estabilidad del área antes de definir las siguientes acciones.

La vía reabierta corresponde a dos carriles que conecta con la ciudad capital y se habilitó para el paso de transporte liviano y extraurbano.

Después de diez días de trabajos de limpieza en el kilómetro 24 una vía fue habilitada con dirección a la ciudad de cuatro a nueve de la mañana, mientras continúan los trabajos de reparación.



: Bomberos Voluntarios#reporte #tránsito #derrumbe #Caes pic.twitter.com/UVhi7TAF4v — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) October 16, 2025

Las autoridades indicaron que se continuará informando sobre el desarrollo del tránsito y las decisiones que se adopten conforme avance la evaluación.

(Imagen: Covial)

Bomberos Voluntarios resguardan el área

El paso vehicular ya fue habilitado en el kilómetro 24 de la ruta a El Salvador, de modo que los Bomberos Voluntarios de la 69 Compañía, de la aldea Don Justo, Santa Catarina Pinula, se encuentran desplegados en la zona del derrumbe, en calidad de prevención.

(Foto: Estuardo Paredes/Nuestro Diario)

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó que la carretera fue habilitada la tarde del miércoles pasado, tras concluir la fase de descombramiento, lo que permitió liberar dos carriles para el tránsito controlado. Sin embargo, el área continúa bajo vigilancia debido a la inestabilidad del terreno.

Según el comunicado oficial de la Conred, personal técnico trabaja en la planificación de la fase de recuperación. "Las acciones de mitigación y estabilización del talud continuarán a cargo de las instituciones correspondientes, tomando como prioridad la seguridad de las personas que transitan, habitan y trabajan en el sector", indicó la entidad.

¿Qué ocurrió?

El derrumbe, ocurrido el 6 de octubre pasado, bloqueó completamente los cuatro carriles de la vía entre Fraijanes y Villa Canales, dejando a una persona fallecida, cuyo cuerpo no ha sido localizado.

Las autoridades recomiendan a la población transitar con precaución, respetar las señales viales y mantenerse informada a través de los canales oficiales, mientras continúan las acciones de recuperación y mitigación en la zona del derrumbe.